В Крыму собираются национализировать более 130 туристических объектов

В Крыму национализируют более 130 туристических объектов. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на слова нелегитимного министра курортов и туризма Крыма Елены Юрченко, пишет ИТАР-ТАСС.

В союзе уточнили, что речь идет о 119 государственных коллективных средствах размещения, международном детском центре "Артек", 17 объектах "Укрпрофздравницы", а также о предприятии по добыче лечебной грязи Сакского месторождения, институте имени Сеченова в Ялте и 35 коммунальных предприятиях местных советов.

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В Российском союзе туриндустрии подчеркнули, что Фонду государственного имущества Крыма дано поручение в максимально сжатые сроки провести инвентаризацию и определить балансодержателя туристических объектов. Все они затем будут обсуждаться Россией и нелегитимным крымским правительством как потенциальные инвестиционные площадки, добавили в объединении.