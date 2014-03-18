Аксенов предложил военнослужащим в Крыму перейти на сторону РК

Об этом говорится в приказе Аксенова от 17 марта, который 18 марта обнародовал Совмин.

«Военнослужащим, проходящим воинскую службу в соединениях, воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины, других воинских формированиях и правоохранительных органах, расположенных на территории Республики Крым и Севастополя, не желающим проходить воинскую службу в Вооруженных Силах Республики Крым, других воинских формированиях и правоохранительных органах Республики Крым, подать в установленном порядке рапорт о расторжении контракта», - сказано в приказе.

«Принять к сведению, что имущество, в том числе военная техника, вооружение, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении соединений, воинских частей и подразделений ВСУ, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства обороны Украины, а также воинских формирований и правоохранительных органов, расположенных на территории Республики Крым и Севастополя, является государственной собственностью Республики Крым», - написал Аксенов.

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По его словам, военным и правоохранителям, которые ходят работать на Республику Крым, следует подавать рапорт о принятии на воинскую службу в Вооруженные силы РК или правоохранительные органы.

Аксенов также поручил своему советнику «Мерцалову В.В. совместно с заместителем Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации Федотенковым А.Н.» обеспечить координацию работы по проведению инвентаризации имущества и представить предложения по его использованию.

«За неисполнение настоящего приказа виновные лица несут уголовную ответственность», - предупредил Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что 96,6% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

Распущенный Верховной Радой Украины парламент Автономной Республики Крым 17 марта провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

В то же день президент России Владимир Путин подписал указ «О признании Республики Крым», согласно которому она признана независимым государством.

Сегодня, 18 марта в Москве было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.