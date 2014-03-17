В Крыму лишь 0,5 % крымских татар приняли участие в нелегитимном референдуме - Чубаров
Лишь около 1 тысячи крымских татар из 185 тысяч крымскотатарских избирателей (около 0,54%) приняли участие в нелегитимном референдуме о статусе Крыма, который проходил 16 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров в понедельник вечером на пресс-конференции в Симферополе.
Чубаров также заявил о «вакханалии» и массовых фальсификациях, когда на участках приписывали голоса.
«В отличие от всех предыдущих выборов, когда давали копии протоколов, на этот раз этого не было, никому (из организаторов – УНИАН) это не было нужно», - заявил Чубаров.Читайте такжеВ Меджлисе опасаются репрессий после «референдума»
Ранее меджлис призвал крымских татар бойкотировать референдум.
Как сообщал УНИАН, с конца февраля Россия осуществляют военную оккупацию Крыма.
16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.