В ведомстве Арбузова СБУ обнаружила средства прослушивания

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в помещениях сотрудники СБУ обнаружили незаконно установленные кабельные сети, видеокамеры и микрофоны. Часть аппаратуры была найдена на чердаке сложенная в чемоданы и готова к вывозу, в частности наборы микрофонов и соединений к ним, барсетка мужская с микрофоном и видеокамерой, сумка женская с микрофоном, видеокамеры и видеорегистраторы, четыре малогабаритные накопители аудиоинформации, а также поисковые комплексы и блокирующая аппаратура.

Преступная группа, которая незаконно установила оборудование, длительное время осуществляла снятие информации, охраняемой государством. Прослушивание и видеосъемка проводились в кабинетах сотрудников и руководства учреждения. С чердака через потолок и вентиляционные каналы в кабинеты руководства были пробиты отверстия, через которые осуществлялось прослушивание.

Дорогая техника иностранного производства, незаконно установленная в правительственном учреждении, была приобретена за неучтенные внебюджетные средства. Изъятое оборудование направлено для проведения технической экспертизы.

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Начато уголовное производство по статье 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

Круг лиц, которые устанавливали и использовали оборудование, а также кому передавалась незаконно полученная информация, установит следствие.

Проверяются также факты использования незаконного оборудования в других учреждениях, которые подчинялись Арбузову.