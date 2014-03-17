В Черниговской области пограничники ежедневно не пропускают в Украину 5-10 россиян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в облгосадминистрации сообщил начальник Черниговского пограничного отряда Александр Птица.

По его словам, за прошлые сутки пограничники не пропустили в Украину 7 граждан России, которые не могли подтвердить цель своей поездки, или не имели соответствующего финансового обеспечения пребывания в нашем государстве.Читайте такжеАваков заявил, что граница с РФ практически перекрыта

"Ежедневно по таким основаниям не пропускаем 5-10 граждан Российской Федерации", - сказал он. Ранее анализ таких рисков почти не проводился.

Птица уточнил, что охрана Государственной границы с РФ осуществляется в усиленном варианте несения службы. Особое внимание уделяется экстремистски настроенным лицам, которые могут быть привлечен к дестабилизации ситуации в Украине.

Начальник пограничного отряда отметил, что на прошлой неделе въезд в Украину на протяжении трех лет был запрещен гражданину России, который ехал в Симферополь из Санкт-Петербурга и вез с собой камуфляжную форму, маски и резиновую дубинку. На следующий день пограничники обнаружили молодого мужчину в поезде на Одессу.

Также Птица проинформировал журналистов, что на сегодняшний день Черниговский пограничный отряд не владеет информацией о сосредоточении на границе из РФ в пределах области войск или военной техники.

В целом ситуацию на границе на данный момент он назвал стабильной и контролируемой.