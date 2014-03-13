"Коммерсантъ-Украина" прекращает выпуск газеты

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на гендиректора издательского дома Павла Филенкова.

"Мы приняли решение приостановить издание "Коммерсантъ-Украина" до того момента, пока ситуация не стабилизируется. Но я не исключаю, что такого момента не будет: экономические проблемы у издания были и до этого, они никуда не делись, - пояснил Филенков. - Основными рекламодателями газеты были компании банковского и автомобильного сектора, с началом событий на Украине издание стало не только бесперспективным, но и безнадежным".

Читайте такжеВслед за главным редактором увольняется большинство сотрудников «Ленты.ру»"Те деньги, которые есть у конторы, будут направлены на выплаты сотрудникам, задолженностей по зарплатам мы не допустим. Всего в штате "Коммерсантъ-Украина" числится около ста человек", - рассказал Филенков.

В данный момент, уточнил он, обсуждается вопрос, сколько журналистов будут работать в Украине для российского издания.