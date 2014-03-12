Парубий рассказал, в каких регионах планировали "крымский сценарий"
Секретарь СНБО отмечает, что правоохранительные органы частично задержали посланные в Украину диверсионные группы.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий утверждает, что в юго-восточных областях Украине планировался "зеркальный сценарий" событий в Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
"То есть, сначала захват административных зданий с привлечением вооруженных людей, а затем требование проведения референдума об отделении от территории Украины", - сказал Парубий.
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Он отметил, что эти планы, благодаря силовым, правоохранительным органам, а также местной власти, были разрушены.
По словам Парубия, правоохранительные органы частично задержали посланные в Украину диверсионные группы.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК депутата ВС Крыма, лидера партии «Русское единство» Аксенова.
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4 марта Окружной административный суд Киева отменил решение Верховного Совета Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совета министров АР Крым, а также организации и проведении местного референдума по вопросам совершенствования статуса и полномочий автономии.
Парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к России и вынес на референдум 16 марта два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
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Власть Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает лишь официальная Москва.
7 марта суд остановил действие решения Верховного Совета АР Крым о проведении всекрымского референдума.
Также в Крыму на сегодняшний день отключили почти все украинские телеканалы и заменили их российскими.