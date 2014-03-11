ОБСЕ не рассматривает приглашение из Крыма на референдум



По словам пресс-секретаря ОБСЕ, Крым не имеет полномочий приглашать наблюдателей, ибо является регионом, а не государством и не отдельным членом организации, передает Радио Свобода.

Поэтому, сказала она, «Крыму было бы трудновато нас пригласить».

Как подчеркнула пресс-секретарь, Украина, которая является членом ОБСЕ, никакого приглашения не посылала, а организация придерживается принципа полной территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Ранее российские агентства сообщали из Крыма, что власти автономии «официально пригласили» наблюдателей из ОБСЕ на свой референдум 16 марта.

Предыдущими днями крымские вооруженные боевики трижды подряд силой не впустили в Крыму наблюдателей ОБСЕ, которые должны были проверить положение на полуострове после вторжения в него российских войск.

Как заявил незаконно назначенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, представителей ОБСЕ «вежливо попросили» ехать назад, потому что его власть не хочет, чтобы о положении в Крыму «давали недостоверную информацию».

В то же время в социальных сетях появляются сообщения, что к русским по национальности, которые живут в странах ЕС и имеют гражданство этих стран, поступают приглашения принять участие в наблюдении за крымским референдумом, чтобы выступить там как «наблюдатели от Евросоюза», но оценить его, «как положено русским согражданам».