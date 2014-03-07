Референдум по статусу Крыма проводится в нарушение закона - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри на пресс-конференции в Риме, сообщает РИА Новости.

”Мы считаем, что Крым является частью Украины. Крым - это Украина. И мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Любой референдум должен проходить в соответствии с законодательством Украины, которое требует, чтобы все украинцы, вся территория Украины, все части этой страны участвовали в подобном референдуме. Таким образом, референдум, который собираются провести, будет нарушать законодательство Украины, международное право, не говоря уже о территориальной целостности этой страны, что, таким образом делает его нелегитимным”, - заявил он.

Читайте такжеБританский премьер: проведение референдума о статусе Крыма не является законным

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, парламент Крыма перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер парламента автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.