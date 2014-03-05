В Польше почтили память героев Майдана (фото)

Часть собравшихся провела символический флэшмоб: несколько минут люди лежали на земле с большими желто-синими бумажными цветами. Акция сопровождалась выступлениями польских групп.

Как пишет "Сегодня", студентка Вроцлавского университета Мартына Новицка активно принимает участие в акциях в поддержку Украины.

"В нашем Институте славянской филологии много разговоров об Украине, и мы рассказываем людям о том, что происходит на самом деле. Многие поляки до конца не имеют представления о событиях в Украине, ведь их взгляды базируются на информации из телевидения, которое очень поверхностное. Также мы организовали благотворительную ярмарку и вырученные средства отправили в Украину. Большинство очень сочувствует украинцам. Я лично очень горжусь украинцами, вы сделали большое дело, объединившись и идя к цели", - говорит участница акции.

Читайте такжеКерри был тронут обстановкой на Майдане (фото)

Студентка Силезийского университета Каролина Филипчак также следит за ситуацией в Украине.

"Дискуссии об Украине слышны на каждом шагу. Поляки задумываются о будущем Украины и о том, какое влияние на судьбу нашей страны будет иметь ситуация в наших восточных соседей. События в Украине беспрестанно мониторятся всеми возможными СМИ. Поляки боятся, что конфликт может перерасти в кровавую войну, которая охватит весь мир. Поэтому необходимо призвать все страны к помощи Украине в восстановлении мира", - считает студентка.

Читайте такжеКоличество погибших во время массовых протестов возросло до 99 человек - Минздрав

Украинка Мария Собко живет в польском городке Устронь. Поехала туда полгода назад по волонтерской программе. Марию приятно удивляет то, как поляки переживают за Украину: "Вчера одно из самых популярных польских политических изданий было полностью посвящено ситуации в Украине". За полгода девушка трижды брала отпуск и приезжала на Майдан.

"Не сидится мне спокойно, да и как можно оставаться спокойной, когда в стране такое происходит? Это тоже самое, если б к тебе домой ворвались, ограбили, установили в твоем же доме для тебя правила и убивали б, если ты с этим не согласен. Почему я или кто-то другой должен с таким мириться? Поэтому и приезжала в Киев. И еще бы приехала, но решила, что деньгами и временем, которые приходится тратить на дорогу можно разумнее распорядиться: средства переслать на нужды Майдана, а время потратить на местные акции, переводы или интернет - борьбу", - говорит эмоционально активистка.

Неделей ранее во Вроцлаве прошел марш в поддержку Майдана. Горожане, представители городского совета, общественных организаций, украинцы и поляки почтили память жертв революции. Участники марша скандировали: "Украина, мы с тобой!" и "Нет свободной Польши без свободной Украины".