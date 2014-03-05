Политическое напряжение не должно повлиять на экономическое сотрудничество Украины и России – Путин
Президент России Владимир Путин заявляет, что политическое напряжение не должно повлиять на экономическое сотрудничество РФ и Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал сегодня в Москве.
«Нужно сотрудничать со всеми традиционными партнерами, безусловно, обеспечивая наши интересы. Мы видим известное политическое напряжение, но оно не должно сказаться на нашем текущем экономическом сотрудничестве», - сказал Путин.
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Он подчеркнул, что не нужно никого ставить в дополнительное сложное положение, но напомнил, что «задаром никто, нигде, ничего не получает».
«Не нужно ничего нагнетать и не нужно перекладывать политическую ситуацию на вопросы экономического сотрудничества», - сказал Президент РФ.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.
При этом с 27 февраля вооруженные люди без познавательных знаков захватывают и блокируют военные и пограничные объекты в Крыму. Украинская власть признала, что эти захватчики - российские военнослужащие.