Политическое напряжение не должно повлиять на экономическое сотрудничество Украины и России – Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал сегодня в Москве.

«Нужно сотрудничать со всеми традиционными партнерами, безусловно, обеспечивая наши интересы. Мы видим известное политическое напряжение, но оно не должно сказаться на нашем текущем экономическом сотрудничестве», - сказал Путин.

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Он подчеркнул, что не нужно никого ставить в дополнительное сложное положение, но напомнил, что «задаром никто, нигде, ничего не получает».

«Не нужно ничего нагнетать и не нужно перекладывать политическую ситуацию на вопросы экономического сотрудничества», - сказал Президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без познавательных знаков захватывают и блокируют военные и пограничные объекты в Крыму. Украинская власть признала, что эти захватчики - российские военнослужащие.