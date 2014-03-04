Абсолютное большинство украинцев против объединения с Россией - опрос

Такие данные социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

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Больше всего сторонников объединения - в Крыму - 41%. В Донецкой области - 33%, Луганской и Одесской - по 24, Запорожской - 17, Харьковской - 15 процентов, передает Телеканал новостей "24".

При этом, большинство граждан обеих стран считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами.

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Отметим, украинское общенациональное исследование провели с 8 по 18 февраля. Всего опрошено 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет чуть больше 2%.