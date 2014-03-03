ЕС угрожает ввести санкции, если Россия продолжит конфронтацию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс перед началом экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран ЕС по обсуждению ситуации вокруг Крыма.

"Я думаю, что санкции не стоят на повестке дня сегодня, но санкции будут необходимы, если нынешний курс, избранный российским руководством, будет продолжаться и продолжиться конфронтация", - сказал Тиммерманс.

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"Я верю, что есть возможность для поиска дипломатического решения и что это возможность будет использована в последующие дни. Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию, как справиться с двусторонними проблемами", - сказал глава МИД Нидерландов.