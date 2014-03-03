В Женеве Лавров заявил о подготовке провокаций против ЧФ РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что в настоящее время поступает информация о подготовке «новых» провокаций против Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

«Поступает информация о подготовке новых провокаций, в том числе против Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», - заявил Лавров. При этом он не сообщил о «старых» провокациях против российских военных.

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«В таких условиях законно избранные власти Крыма обратились к Президенту России с просьбой оказать содействие в восстановлении спокойствия в этой автономной республике. Обращение в полном соответствии с российским законодательством было направлено в Совет федерации. Совет федерации поддержал данное обращение, которое, мы надеемся, отрезвит радикалов. Повторю, речь идет о защите наших граждан и соотечественников, о защите самого главного права человека права на жизнь», - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости полностью исключить использование вооруженных сил России в ходе урегулирования внутриполитического кризиса в Украине, так как решение Совета федерации о вводе войск принято на основании ложной информации. В частности подчеркивается, что информация о нападениях, беспорядках и убийствах на территории Крыма недостоверна и преувеличена. По свидетельству находящегося в Крыму члена СПЧ Андрея Юрова, жертв и раненых среди мирного населения и военнослужащих, о которых говорилось на заседании Совета федерации, в последние два дня не было.

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Также эту информацию опровергал генконсул России в Симферополе.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

С 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков начали блокировать и захватывать военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.