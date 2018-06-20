Неделя в цифрах

0 - столько граждан России погибло во время столкновений в Крыму в ночь с 28 февраля на 1 марта по официальной информации самопровозглашенной власти полуострова. Как известно, именно «гибель русских в Крыму»стала одним из оснований для принятия решения Советом Федерации РФо разрешении ввести российские войска на территорию Украины.

1 предатель - главнокомандующий ВМС Украины Денис Березовский, появился в Украине. Пробыв в этой должности лишь сутки (был назначен в субботу, 1 марта), в воскресенье, 2 марта, присягнул на верность Крыму и самопровозглашенной власти автономии. Позже выяснилось, что на тот момент он уже был уволен и против него уже возбуждено уголовное дело по факту измены родине.

3 президента Украины призвали власти разорвать Харьковские соглашения о базировании Черноморского Флота России в Крыму, подписанные Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем в 2010 году.

3 страны - Швейцария, Австрия и Лихтеншнейн - заморозили банковские счета семьи четвертого президента Украины Виктора Януковича и его союзников. В частности, в списки Австрии попало 17 человек, Швейцарии - 20. Это бывшие украинские должностные лица: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Михаил Добкин, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка и Елена Лукаш. Швейцария включила в список Раису Богатыреву, Юрия Иванющенко, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Юрия Колобова, Владимира Козака, Николая Присяжнюка и Александра Ефремова.

6 сотрудников украинского спецподразделения милиции «Беркут», которое министр внутренних дел Арсен Аваков постановил расформировать, получили паспорта Российской Федерации. Документы им вручил генконсул РФ в Симферополе Вячеслав Светличный.

7 пунктов по стабилизации ситуации в стране включает в себя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Первый и главный из них - приведение армии в полную боевую готовность. Парламент поддержал это решение 330-ю голосами, а и.о. президента незамедлительно подписал.

15 губернаторов и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов назначил в воскресенье, 2 марта. В частности, главой Днепропетровской области стал Игорь Коломойский, Донецкой - Сергей Тарута, Киевской - Владимир Шандра, Закарпатской - Валерий Лунченко, Кировоградской - Александр Петик, Луганской - Михаил Болотских, Львовской - Ирина Сех, Ивано-Франковской - Андрей Троценко, Полтавской - Виктор Богайчук, Николаевской - Геннадий Николенко, Ровенской - Сергей Рыбачук, Херсонской - Юрий Одарченко, Харьковской - Игорь Балута, Тернопольской - Олег Сиротюк, Сумской - Владимир Шульга.

90 сенаторов Совета Федерации России,по предложению президента России Владимира Путина, дали последнему разрешение ввести войска в Украину.«Рассмотрев обращение президента РФ, исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорами на территории Украины, Автономная Республика Крым в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использования Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в решение верхней палаты российского парламента.

Дав разрешение на начало, войны сенаторы аплодировали.

94 человека погибли в Украине во время массовых акций протеста с 30 ноября по 28 февраля. 88 из них погибли в столице, в частности,в период с 18 по 28 февраля 2014 года – 83 человека. Еще 2 человека погибли в Крыму, 2 - в Хмельницкой области, 2 - в Черкасской области.

97 человек травмированы в результатештурма здания облгосадминистрации в Харькове. В городскую больницу неотложной помощи для оказания медицинской помощи доставлены 76 пострадавших, в областную клиническую больницу - 21. У всех пострадавших - ушибы различных частей тела. Два человека получили ранения из травматического оружия. Среди пострадавших есть несовершеннолетние и писатель Сергей Жадан.

361 участник мирного митинга в Москве получил штраф или до 15 суток ареста за акции против войны в Украине.Участники акции на улицах российской столицы скандировали «Нет войне!», многие задержанные просто стояли с плакатами «Нет войне», «Прочь руки от Украины. Хватит позорить Россию», «Войну затевают уроды, а страдает народ», «Лишь тот достойный жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Также ОМОН задерживал людей с государственными флагами Украины и тех, кто попытался спеть национальный гимн Украины.

371 депутат проголосовал за назначение Арсения Яценюка главой Кабинета министров. 331 из 410 зарегистрированных поддержал назначение правительства. Позднее Верховная Рада, по предложению спикера,и.о. Президента Украины Александра Турчинова, избрала и.о. министра иностранных дел Андрея Дещицу и и.о. министра обороны адмирала Игоря Тенюха. За назначение Дещицы проголосовали 322 народных депутата, за назначение Тенюха - 326.

620 квадратных метров жилой недвижимости и 17 га земельного участка в Межигорье – составляют владения четвертого президента Украины Виктора Януковича. Все остальное, по его словам, принадлежит иностранцам. Политик уверяет, что заплатил за этот дом 3 млн 200 тыс долларов, продав предварительно все, что у него было. На самом деле дом в Межигорье, где были обнаружены его личные, вещи имеет площадь 4000 метров квадратных.

Анастасия Береза