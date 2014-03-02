Спикер Рады Крыма признал, что Россия солгала о жертвах среди граждан России на полуострове

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Симферополе.

«Я такой информацией не обладаю. У нас есть информация – мы знаем имена погибших крымчан, в настоящий момент мы почтили минутой молчания их. В понедельник уполномоченная группа встретится с родственниками и определится с помощью, которая им будет оказана. На эту минуту такой информации не имею. Я думаю, что таких погибших нет», — сказал Константинов.

Напомним, председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Крыму есть жертвы среди россиян. Это было одним из оснований для принятия решения о вводе российских войск на территорию Украины.

Как заявил член Совета по правам человека при президенте России, эксперт Московской Хельсинкской группы Андрей Юров, Постановление Совета Федерации, позволяющее президенту РФ использовать войска на территории Украины, принималось на основании неподтвержденной информации о жертвах среди граждан России в Крыму.

Центр журналистских расследований