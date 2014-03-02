Экс-глава ВМС Украины Березовский отстранен от должности еще утром – Сюмар

Об этом на брифинге для прессы сообщила заместитель председателя СНБО Виктория Сюмар.

По ее словам, адмирал Березовский был отстранен от должности командующего ВМС Украины за неспособность управлять Военно - Морскими Силами в экстремальных условиях.

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«Он в условиях блокады российскими военными Центрального штаба отказался сопротивляться и действительно сложил оружие», - сообщила Сюмар.

По ее словам, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Березовского по ст.111 «Государственная измена». Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов вынес выговор министру обороны Украины Игорю Тенюху и уволил Березовского.

Заместитель главы СНБО подчеркнула, что в отичие от командующего, офицеры ВМС Украины отказались выполнять приказы Березовского. Следовательно, министром обороны обязанности командующего ВМС Украины была возложена на контр - адмирала Сергея Гайдука.

«ВМС, по нашей информации, полностью подчиняются Министерству обороны и выполняют все его приказы», - отметила Сюмар.