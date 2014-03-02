Экс-глава ВМС Украины Березовский отстранен от должности еще утром – Сюмар
Экс-командующий Военно-Морскими Силами Украины Денис Березовский отстранен от должности еще сегодня утром, против него возбуждено уголовное дело за измену.
Об этом на брифинге для прессы сообщила заместитель председателя СНБО Виктория Сюмар.
По ее словам, адмирал Березовский был отстранен от должности командующего ВМС Украины за неспособность управлять Военно - Морскими Силами в экстремальных условиях.
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«Он в условиях блокады российскими военными Центрального штаба отказался сопротивляться и действительно сложил оружие», - сообщила Сюмар.
По ее словам, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Березовского по ст.111 «Государственная измена». Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов вынес выговор министру обороны Украины Игорю Тенюху и уволил Березовского.
Заместитель главы СНБО подчеркнула, что в отичие от командующего, офицеры ВМС Украины отказались выполнять приказы Березовского. Следовательно, министром обороны обязанности командующего ВМС Украины была возложена на контр - адмирала Сергея Гайдука.
«ВМС, по нашей информации, полностью подчиняются Министерству обороны и выполняют все его приказы», - отметила Сюмар.