Янукович извинился перед украинским народом и "Беркутом"

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу стыдно перед украинским народом и "Беркутом". Об этом он заявил представителям СМИ на пресс-конференции в Ростов-на-Дону, отвечая на вопрос "стыдно ли ему за что-то во всей этой истории".

"Я хочу извиниться, прежде всего, перед ветеранами, украинским народом. За то, что произошло в Украине. За то, что у меня не хватило сил удержать стабильность и не допустить тот беспредел, который сейчас творится в стране", - отметил Янукович.

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Также он отметил, что встречался с бойцами "Беркута" и извинился перед ними.

"Их обливали "коктейлями Молотова" и жгли. В них стреляли из нарезного оружия и убивали.Я извиняюсь перед этими мужественными людьми, которые стояли и невинно страдали", - подчеркнул экс-президент.