Яценюк призвал Россию, США и Великобританию гарантировать территориальную целостность Украины

Украина призывает всех участников Будапештского меморандума гарантировать безопасность, территориальную целостность и единство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Верховной Раде кандидат на должность премьер-министра Арсений Яценюк перед голосованием по избранию главы правительства.

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Яценюк подчеркнул, что тогда, когда подписывали меморандум, было определено, что “страны-гаранты, а это Россия, США и Великобритания - примут на себя ответственность за то, что они гарантируют любое избежание военных конфликтов, и что ни одна из стран-соседей никогда, ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться во внутренние дела Украины”.

Яценюк отметил, что сейчас происходят попытки “сепаратизма, в первую очередь, на территории АРК”.

Он выразил надежду, что это его заявление - общее виденье парламента Украины.

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По словам Яценюка, сегодня Украина находится в одном из самых сложных периодов своей истории. “Страна находится на грани. На грани экономического и политического коллапса, страну хотят разорвать и растянуть. И только в наших силах и интересах украинского народа мы обязаны сохранить целостность Украинского государства”, - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что речь идет о целостности европейской страны с большим будущим. “Но за это будущее нам нужно взять полную ответственность”, - подчеркнул он.