Москаль знает, почему в Украине не расследуют должностные преступления

Народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ предлагает ликвидировать центральные аппараты УБОП МВД Украины, управления борьбы с коррупцией и оргпреступностью "К" СБУ для создания на их основе Антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отметив, что соответствующий законопроект уже подготовлен им совместно с МВД Украины.

Комментируя этот документ, Г.МОСКАЛЬ объяснил, что указанные подразделения сегодня работают недостаточно эффективно и практически уже исчерпали себя.

В то же время Г.МОСКАЛЬ отметил, что региональных подразделений бюро не будет - только центральный аппарат, - чтобы максимально избежать возможного влияния на его сотрудников в областях.

По словам Г.МОСКАЛЯ, антикоррупционное бюро будет действовать в составе органов внутренних дел и будет подчинено Президенту Украины и подконтрольно Верховной Раде Украины.

Непосредственной задачей этой структуры будет вопрос противодействия коррупции в органах власти.

В частности, субъектами расследований бюро станут: председатель и судьи Конституционного и Верховного судов Украины, специализированных судов, генеральный прокурор и его заместители, судьи и прокуроры, народные депутаты Украины и депутаты парламента Крыма, депутаты областных и городских советов, премьер-министр Украины, первый вице-премьер и вице-премьеры, кандидаты на пост Президента Украины, кандидаты в народные депутаты, госслужащие 1-2 категорий.

В контексте изложенного Г.МОСКАЛЬ отметил, что созданием антикоррупционного бюро будет "разбита монополия прокуратуры на расследование должностных преступлений". "Монопольное право как раз и приводит к тому, что нет результата (в расследовании дел о должностных преступлениях - УНИАН), - сказал он.