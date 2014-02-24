Страны Евросоюза выражают свою публичную поддержку Украине - Эштон

Страны Европейского Союза выражают свою публичную поддержку Украине.

Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Эштон, «предоставление необходимых ресурсов даст возможность выполнить намеченные планы». «Мы готовы поддержать Украину и подать другим странам сигнал, что ваша страна не только решает проблемы прошлого, но и смотрит вперед», - сказала она.

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Эштон сообщила, что возложила цветы к месту гибели граждан Украины во время трагических событий последних дней в Киеве и пожелала всего наилучшего народу Украины. «Я хочу, чтобы он стал тем, кем хочет стать, - сказала она. - А мы поддержим и поможем вам любым способом».

В свою очередь, Турчинов заметил, что в нынешних условиях глубокого политического, социального и экономического кризиса парламентский процесс является единственным демократическим путем для дачи ответов на безотлагательные вопросы, которые ставит перед государством общество.

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Верховная Рада, по словам Турчинова, должна стать главным антикризисным центром, от которого зависит реализация тех требований, за которые украинский народ заплатил высокой ценой.

Турчинов подчеркнул, что Украина и ЕС должны безотлагательно вернуться к вопросу подписания Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, либерализацию визового режима между Украиной и ЕС. «Продолжение Украиной курса на европейскую интеграцию и предоставление ЕС финансовой помощи - это важные факторы обеспечения стабильного, демократического развития Украины», - сказал он.

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Турчинов очертил первоочередные задачи и системные реформы в Украине. Главной и первоочередной задачей он назвал создание нового правительства, которое позволит восстановить вертикаль управления. Следующая задача после этого, отметил он, - это восстановление действенности местных органов власти. Также, по его словам, необходимо восстановить доверие к милиции, поскольку от этого зависит безопасность граждан Украины.

«Защита граждан - это наш конституционный долг», - подчеркнул Турчинов и отметил, что все эти меры позволят прекратить сползание экономики Украины и начать экономические и социальные реформы.