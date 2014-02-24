Губернатор Сумской области подал в отставку

Председатель Сумской облгосадминистрации Игорь Яговдик написал заявление об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, сканированное заявление, написанное от руки, распространила сегодня пресс-служба Сумской ОГА.

“Полностью осознавая тот факт, что сегодня ситуация в регионе остается напряженной, провластная партия утратила доверие людей, а Президент самоустранился от исполнения своих обязанностей, остаюсь честным перед своим гражданским долгом, собственной совестью и людьми, выполняя присягу государственного служащего, который обещал охранять интересы граждан, обеспечивать права и свободы общины, с целью сохранения мира, спокойствия и общественного порядка в Сумской области, прошу освободить меня от должности председателя Сумской ОГА по соглашению сторон”, - написал Яговдик.

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Заявление написано на имя и.о. Президента Украины Александра Турчинова.

До принятия соответствующего решения органами центральной власти Яговдик пообещал “честно и добросовестно продолжать исполнять обязанности председателя ОГА”.