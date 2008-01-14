Тысячи украинцев стали заложниками переговоров между Украиной и Польшей

Жители пограничных районов Львовской области требуют немедленного подписания соглашения о малом пограничном движении между Польшей и Украиной. Несколько дней подряд люди перекрывали международные магистрали, которые ведут к пунктам пропуска.

Уже три недели подряд тысячи украинцев являются „заложниками” переговоров между Украиной и Польшей. Не имея виз, люди потеряли заработок от пограничной торговли, не могут посетить родственников. Блокируя доступ к пропускным пунктам „Рава-Руська” и „Краковец”, возмущенные жители требуют срочно активизировать переговорный процесс. В интервью „Немецкой волне” заместитель главы комиссии по трансграничному сотрудничеству Львовского облсовета Ростислав Новоженец выразил мнение, что подписание соглашения не решит проблему: „Проблему окончательно можно решить лишь тогда, когда Украина окажется в шенгенской зоне, а так она периодически будет возникать, потому что визы – это не требование Польши, а требование государств Шенгенского соглашения”. Генконсул Польши во Львове Вьеслав Осуховский пока не может назвать дату подписания соглашения о малом пограничном движении. В то же время, аналогичные соглашения со Словакией и Венгрией были подписаны еще до Нового года.