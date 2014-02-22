В Керчи около 300 титушек напали на мирных митингующих - «УДАР»

Около трех сотен вооруженных битами титушек под прикрытием сотрудников МВД напали на мирных митингующих, которые вышли поддержать Майдан в Керчи. Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Александр Мочков, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Титушки с битами напали на мирный митинг, разбили технику, порезали колеса и разбили несколько автомобилей. В результате нападения на митингующих несколько из них оказались в реанимации с тяжелыми травмами. Милиция не реагировала и не останавливала провокаторов, которые избивали людей и крушили имущество, и ни одного из титушек, который был с георгиевской лентой, не трогала», - сообщил Мочков.

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Народный депутат также рассказал, что вместе с титушками действовали и представители «Беркута» в штатском, которые также избивали людей и угрожали митингующим. «Также у нас есть информация, что руководили «работой» титушек именно с МВД Керчи», - отметил Мочков.

Депутат срочно обратился в МВД, Генпрокуратуру и СБУ с требованием вмешаться в ситуацию и остановить эскалацию конфликта в Крыму.