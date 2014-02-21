Генсек Совета Европы приветствует Соглашение об урегулировании кризиса в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Ягланда, размещенном на сайте Совета Европы, штаб-квартира которого расположена в Страсбурге.

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”Совет Европы приветствует Соглашение, достигнутое сегодня в результате совместных усилий украинской власти и оппозиции с помощью стран-членов Европейского Союза и Российской Федерации. Мы готовы незамедлительно помочь выполнению положений, которые подтверждены в Соглашении, в частности предоставлением правовой и конституционной экспертизы конституционной реформе через Венецианскую комиссию Совета Европы и международный совещательный Совет, который будет расследовать недавние акты насилия”, - говорится в заявлении.

Ягланд добавил, что ожидает начала работы международного совещательного Совета в Киеве на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок подписали Соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

Согласно договору, стороны договорились о том, что в течение 48 часов после подписания настоящего Соглашения будет принят специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года.

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Также подписанты заявили о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого.

Конституционная реформа, которая будет уравновешивать полномочия Президента, правительства и парламента, будет начата безотлагательно и завершена в сентябре 2014 года.

Президентские выборы, как говорится в соглашении, будут проведены сразу после принятия новой Конституции Украины, но не позже декабря 2014 года.

Кроме того, расследование недавних актов насилия будет проведено под совместным мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы, отмечается в соглашении.

Также предполагается, что Верховная Рада примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 года.