Вселенский патриарх Варфоломей призвал украинские власти к миру

Об этом говорится в обращении Вселенского Патриарха к украинцев, сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

«С тяжелым сердцем в течение последних недель мы следим за трагическими обстоятельствами в Украине, которые все более усложняются. Мы чувствуем, что наши братья и сестры в Украине - это наша собственная плоть и кровь», - отметил Патриарх.

Патриарх заявил об высокой ответственности Вселенской Церкви, которая обязывает «призывать к миру власть имущих демократической и независимой нации».

Читайте такжеПапа Римский призвал украинцев к диалогу и ненасилию«Наша высокая ответственность, как Вселенского Патриарха, обязывает нас призывать к миру власть имущих демократической и независимой нации. Ее правительство, и оппозиция имеют абсолютную обязанность защищать достоинство человеческой жизни среди своих граждан. В демократической нации XXI века нет места жестокости и кровопролития», - подчеркнул Святейший Патриарх.

Он осудил насилие и агрессию, которые привели к неоправданной потере человеческой жизни. «Все стороны должны любой ценой выбрать диалог вместо раздора и посредничество вместо силы. Нет места для злоупотребления силой в нации, чье христианские корни достигают первого тысячелетия», - подчеркнул Патриарх и «в духе прошлогоднего юбилея, когда праздновалось 1025 лет с тех пор, как христианская вера и цивилизация была принесена в Киевскую Русь» Вселенская Церковь осудила безжалостную жестокость и настаивает на мирном и рассудительном решении внутренних проблем Украины ради блага ее народа и во славу Божию.

Пусть Бог проведет избранных руководителей Украины до этого благословенного завершения, призвал Варфоломей.

Вселенский Патриарх отметил, что Православная Церковь готовится к Великому посту с приближением Судного и Прощенного воскресений и призвал «каждого человека веры и доброй воли молиться и поститься за мир среди нашего любимого и прекрасного народа Украины».