В Виннице митингующие захватили офис КПУ и сожгли партийную символику

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие выломали дверь в помещение офиса и начали выносить на улицу всю партийную символику.

Портреты Ленина, бюст Сталина, красные флаги и другую атрибутику и символику Компартии люди шествием перенесли на площадь Театральную, выкрикивая: «Комуняку - на гілляку».

Читайте такжеВ Житомире хотят провести референдум по вопросу сноса памятника Ленину

Уже в центре города активисты расстелили транспарант «Привет депутатам-коммунистам» и шествие прошлось по нему, затаптывая лозунг.

На Театральной площади, в центре города, разожгли огонь и сожгли всю коммунистическую символику.

По словам активистов, в офисе коммунистов они не нашли Государственного флага Украины.

Как сообщал УНИАН, в Виннице протестующие 20 февраля зашли в помещение офиса Винницкой областной организации Партии регионов, вынесли оттуда всю партийную символику и сожгли. Остатки флагов Партии регионов были постелены на пешеходной зебре в центре города и люди ходили по этим флагам. Также жители вчера сделали чучело Президента Виктора Януковича и сожгли его под скандирование : «Зэку – смерть».