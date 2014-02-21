В Сумах правоохранители предлагают митингующим создать совместные патрули

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространил сегодня сектор связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области.

В частности, по информации ССО, такая идея возникла вчера вечером во время общения митингующих с представителями милиции, когда участники протестного митинга подошли к городскому отделу милиции, скандируя «Милиция с народом!», с требованием об общении с главой сумской милиции.

«Правоохранители сделали все для того, чтобы не допустить столкновений в Сумах. В частности, они впустили представителей общественности и прессы во двор горотдела, чтобы те убедились, что милиция охраняет вход в админздание без оружия. Диалог позволил избежать нарушений общественного порядка», - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером, 20 февраля, протестующие забросали горотдел милиции «коктейлями Молотова» и дымовыми шашками в связи с тем, что к ним отказался выйти начальник горотдела милиции и заявить, что в областном центре милиция с народом. Депутаты горсовета от оппозиции, а также управляющий Сумской епархией УПЦ КП Мефодий стали перед митингующими и прекратили их активные действия. Группа из представителей протестующей стороны, депутаты и журналисты вели переговоры с заместителем начальника горотдела милиции Андреем Байло. В частности, митингующие требовали от правоохранителей сложить щиты и перейти на сторону народа. В свою очередь Байло подчеркнул, что вопрос перехода правоохранителей на сторону народа не входит в его компетенцию, а связи с начальником горотдела у него якобы нет.