В Сумах правоохранители предлагают митингующим создать совместные патрули

13:15, 21 февраля 2014
Политика
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В Сумах правоохранители предлагают митингующим создать совместные патрули для охраны улиц областного центра от возможных провокаций.

Милиция Сум предлагает сообща патрулировать улицы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространил сегодня сектор связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области.

В частности, по информации ССО, такая идея возникла вчера вечером во время общения митингующих с представителями милиции, когда участники протестного митинга подошли к городскому отделу милиции, скандируя «Милиция с народом!», с требованием об общении с главой сумской милиции.

«Правоохранители сделали все для того, чтобы не допустить столкновений в Сумах. В частности, они впустили представителей общественности и прессы во двор горотдела, чтобы те убедились, что милиция охраняет вход в админздание без оружия. Диалог позволил избежать нарушений общественного порядка», - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером, 20 февраля, протестующие забросали горотдел милиции «коктейлями Молотова» и дымовыми шашками в связи с тем, что к ним отказался выйти начальник горотдела милиции и заявить, что в областном центре милиция с народом. Депутаты горсовета от оппозиции, а также управляющий Сумской епархией УПЦ КП Мефодий стали перед митингующими и прекратили их активные действия. Группа из представителей протестующей стороны, депутаты и журналисты вели переговоры с заместителем начальника горотдела милиции Андреем Байло. В частности, митингующие требовали от правоохранителей сложить щиты и перейти на сторону народа. В свою очередь Байло подчеркнул, что вопрос перехода правоохранителей на сторону народа не входит в его компетенцию, а связи с начальником горотдела у него якобы нет.

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