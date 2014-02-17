Западные СМИ в освещении событий в Украине скрывают множество фактов – Лавров

«Посмотрите, как сейчас в западных СМИ показывают, например, картинки из Украины – очень благостные картинки, мирные оппозиционеры, требуют справедливости, требуют порядка, а "зверские" власти подавляют их силой. На самом деле скрывается огромное количество фактов из того, что происходит в Украине», - заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают РИА Новости.

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Лавров отметил, что хотел бы напомнить своим коллегам о том, что существуют и российские телеканалы, включая и русскоязычные, и англоязычные, и арабоязычные. По словам министра, они подробно показывают то, с какими силами сейчас сталкиваются не только власти, но и сама оппозиция Украины - «с откровенно экстремистским, антисемитскими» течениями.

«И этот процесс замалчивается, к сожалению», - заключил Лавров.