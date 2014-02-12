Яценюк и Турчинов заявляют, что согласовали с Тимошенко общую позицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель руководителя ВО “Батькивщина” Александр Турчинов, уходя из ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове после встречи с Тимошенко.

«Мы все обсудили: и стратегию, и тактику. У нас общая позиция и единая команда. В ближайшее время мы заявим эту позицию”, - сказал Турчинов.

На вопрос, согласится ли руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк занять должность премьер-министра, Турчинов сказал: “Как решит Майдан”.

В свою очередь, Яценюк подчеркнул, что с Тимошенко согласованы все позиции. По его словам, в ближайшее время будет проведена пресс-конференция по этому поводу.

“Мы очень хорошо поговорили. Я думаю, уже отдельно дадим пресс-конференцию по этому поводу. Мы согласовали полностью все вещи, мы идем единой командой, у нас все в порядке. Я дам пресс-конференцию в городе Киеве, немного помоюсь, и обязательно дам пресс-конференцию”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на территории ЦКБ “Укрзализныци” Яценюка и Турчинова неизвестные облили зеленкой.