"Украинский фронт" не сносил памятный крест воинам УПА в Харькове - Добкин

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал председатель Харьковской облорганизации Партии регионов, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

“Украинский фронт” сегодня сделает заявление в социальных сетях. ВОС не имеет отношения к снесению креста, однако поддерживает очистку нашей земли от памяти о тех людях, кого мы считаем пособниками фашистов”, - сказал председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 5 февраля неизвестные спилили сделанный из железа в форме креста памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, установленный в Молодежном парке. Неизвестные также оторвали табличку с надписью «Украинской повстанческой армии», которая была размещена под памятным знаком.

Член «Союза украинской молодежи» Роман Черемский допустил, что этот «акт вандализма» произошел с согласия местной власти и что к нему причастен Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт».

ВОС «Украинский фронт» был создан 1 февраля во время всеукраинского Слета руководителей первичных организаций Партии регионов, который проходил в Харькове. Символ «Украинского фронта» - георгиевская лента. Председатель Харьковской облорганизации ПР Михаил Добкин отметил, что главными задачами «Украинского фронта» будет «прорыв информационной блокады» для того, чтобы он мог стать представителем и выражать общественное мнение. Общественный союз также будет добиваться своего участия в переговорах между властью, оппозицией и Майданом. Он также требует безоговорочного освобождения всех захваченных административных зданий, сооружений, а также улиц и площадей без выдвижения каких-либо условий.