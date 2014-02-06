В Харькове спилили памятный крест воинам УПА

В Харькове неизвестные спилили памятный знак воинам Украинской повстанческой армии, который был сделан из железа в форме креста и установлен в Молодежном парке.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член «Союза украинской молодежи» Роман Черемский.

По его сведениям, памятный крест уничтожили вчера вечером, 5 февраля.

«Видно, что спилили болгаркой. Этот крест стоял в честь погибших героев УПА. Раньше был камень, потом поставили крест, думали, что на крест не поднимется рука, но мы ошибались», - сказал Черемский.

Он прибавил, что неизвестные также оторвали табличку с надписью «Украинской повстанческой армии», которая была размещена под памятным знаком.

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Черемский отметил, что неподалеку от места преступления расположен районный отдел милиции, из окон которого виден памятный знак. Активист выразил удивление, что никто из милиционеров не видел неизвестных, которые пилили крест.

Член «Союза украинской молодежи» допустил, что этот «акт вандализма» совершен с согласия местных властей.

«Я думаю, что это с согласия местных властей. Мы знаем, как относится Добкин (председатель Харьковской ОГА – УНИАН) ко всему этому. Я за руку, конечно, не поймал, но, думаю, что этот фонд (Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт» - УНИАН) начал активную свою деятельность с акта вандализма», - сказал Черемский.

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Он подчеркнул, что памятный знак в виде камня воинам УПА в Харькове будет восстановлен, однако после того, как произойдет смена власти.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Харькове Партия регионов инициировала создание всеукраинского общественного союза «Украинский фронт».

Добкин отметил, что главой задачей «Украинского фронта» будет «прорыв информационной блокады» для того, чтобы «Украинский фронт» мог стать представителем и выражать общественное мнение. Кроме того, новый общественный союз будет добиваться своего участия, как представителя общественного мнения, в переговорах между властью, оппозицией и Майданом.

Добкин также отметил, что «Украинский фронт» будет инициировать проведение всеукраинского референдума, на который будут вынесены вопросы отмены депутатской неприкосновенности и сокращения числа депутатов Верховной Рады Украины.

Добкин подчеркнул, что кроме прочего «Украинский фронт» требует безусловного освобождения всех захваченных административных зданий и сооружений, без выдвижения каких-либо условий освобождения улиц и площадей.

Он отметил также, что для защиты админзданий и освобождения уже захваченных сооружений «Украинский фронт» инициирует создание народной гвардии.