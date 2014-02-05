ЕС и МВФ готовы помочь Украине в проведении реформ - Фюле

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сообщил во время выступления на сессии Европарламента, на которой обсуждается ситуация в Украине.

Читайте такжеФюле посетит Киев на следующей неделе “ЕС готов помочь Украине в случае позитивного сценария. Мы будем готовы увеличить помощь, которая будет опираться на настоящую преданность политическим и экономическим реформам, в сотрудничестве с МВФ и другими международными участниками”, - сказал Фюле евродепутатам.

“Эти шаги необходимы для того, чтобы украинское правительство обеспечило суверенитет и стабильность в Украине, модернизацию и экономическое процветание в последующие годы. Также важно, чтобы Украина хотела держать двери открытыми для своей политической ассоциации и экономической интеграции из ЕС“, - добавил Фюле.

По словам еврокомиссара, ситуация в Украине остается серьезной, и все стороны должны путем переговоров достичь выхода из политического кризиса.

Читайте такжеФюле: Евросоюз должен пообещать Украине перспективу вступления“Где эскалация и стабилизация ситуации являются главным приоритетом, новое правительство Украины, независимо от своего состава, должно иметь достаточное доверие всех сторон», - сказалФюле.

Он добавил, что дискуссии вокруг Конституции имеют важное значение для Украины ввиду того, что время проходит.

Также Фюле отметил важность создания условий для проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2015 году. По словам Фюле, состав Центризбиркома для проведения этих выборов должен быть сбалансированным.