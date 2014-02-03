Фюле: Евросоюз должен пообещать Украине перспективу вступления

Такое мнение, как сообщила в воскресенье брюссельская интернет-газета EUobserver, высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ИТАР-ТАСС.

"Если мы серьезно намерены помочь Украине и другим странам бывшего Советского Союза преобразоваться, то Соглашение об ассоциации должно быть лишь первым шагом с нашей стороны", - приводит издание слова еврокомиссара.

"Мы не сможем помочь этим странам без использования самого мощного инструмента - расширения, - продолжил Фюле. - Нельзя просто предложить им Соглашение об ассоциации с ЕС и сказать при этом, что оно никогда не даст им возможность стать членом Евросоюза. ЕС должен быть более решительным".

В 50-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в минувшие выходные, приняли участие около 20 глав государств и правительств, более 50 министров иностранных дел и обороны, представители деловых и научных кругов, правозащитных организаций со всего мира. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Главными темами форума стали урегулирование конфликта в Сирии и политического противостояния на Украине, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.