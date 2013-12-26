Официальный курс НБУ на 27 декабря

18:56, 26 декабря 2013
Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Курс от НБУ на 27 грудня.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 26 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1093.7621 (на 26 декабря – 1093.7621)

10 RUR – 2.4465 (на 26 декабря – 2.4482)

Все курсы валют на 27 декаабря. 

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