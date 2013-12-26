Янукович назначил Мазурчака председателем Печерской РГА
15:53, 26 декабря 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Мазурчака председателем Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.
Александр Мазурчак / Фото : aspekty.net
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства.
Другими распоряжениями Янукович назначил еще более 10 председателей РГА в Ривненской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской и других областях.
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Как сообщал УНИАН, в марте после транспортного коллапса, который произошел в Киеве из-за сильного снегопада, Мазурчак написал заявление об отставке с должности первого заместителя председателя КГГА, которое была удовлетворено. В начале апреля он был назначен советником председателя КГГА.
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