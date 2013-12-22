В оппозиции намерены распространить Майдан на Восток, Центр и Юг

13:34, 22 декабря 2013
Политика
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Экс-министр внутренних дел Украины, лидер движения “Третья украинская республика” Юрий Луценко призвал украинцев с завтрашнего дня расширить территорию «Майдана Свободы» на всю Украину

Майдан хотят расширить / Фото: Твиттер Александр Аронец

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал, выступая со сцены на Майдане Незалежности в Киеве, где проходит Народное вече.

“Сегодня наши лидеры предложат план распространения Майдана на восток, Центр и Юг. Мы увеличиваем «территорию свободы» с завтрашнего дня”, - сказал Луценко.

По его убеждению, единственное, что может удержать Президента Виктора Януковича у власти, - это разочарование людей, чего нельзя допустить.

Луценко подчеркнул, что еще месяц тому назад за евроинтеграцию выступали 46% украинцев, а сейчас, по данными социологов, уже 62% граждан высказываются за присоединение Украины к Евросоюзу. Таким образом, подчеркнул Луценко, за последний месяц Майдан “захватил” миллионы украинцев.

При этом он призывал украинцев проголосовать так, чтобы Янукович проиграл президентские выборы уже по результатам первого тура.

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