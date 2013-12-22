В Киеве началось народное вече

16:00

Модератор провластного митинга, лидер общественной организации «Общевойсковой союз» Олег Калашников сообщил о приостановлении митинга на площади Конституции в Киеве - по крайней мере, на период праздников. Тем временем, на Майдане начался концерт.

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15:00

Арсений Яценюк озвучил политические задачи вновь создаваемой общественной организации Народное объединение «Майдан». Среди них - реформа Конституции и правоохранительной системы.

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14:30

Полный состав совета НО "Майдан"

Сопредседатели: Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Члены: Арсен Аваков, Тарас Бойкив, Алексей Гарань, Василий Гацько, Игорь Жданов, Андрей Ильенко, Ирэна Карпа, Вячеслав Кириленко, Игорь Колиушко, Руслан Кошулинский, Иван Крулько, Игорь Луценко, Мария Матиос , Андрей Мохник, Валерий Пацкан, Олег Осуховский, Сашко Положинский, Петр Порошенко, Виталий Портников, Сергей Рахманин, Егор Соболев, Сергей Соболев, Александр Сушко, Виктория Сюмар, Борис Тарасюк, Александр Турчинов, Валерий Чалый, Виктор Чумак, Зорян Шкиряк, Елизавета Щепетильникова.

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14:00

На Майдане объявили о создании Народного объединения "Майдан", а также Совета Майдана. В состав Совета вошли политики, писатели, музыканты, общественные деятели, в частности, ректор НаУКМА Сергей Квит, писательница Мария Матиос, певцы Руслана Лыжичко и Сашко Положинский, политики Виталий Кличко и Юрий Луценко.

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13:30

На Майдане выступили лидеры оппозиции с предложениями распространить Майдан на Восток, Центр и Юг, а также с призывами встречать на Майдане Новый год и Рождество.

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13:00

В ВО "Свобода" заявили о 100 тысячах участников вече.

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12:00

Как передает корреспондент УНИАН, на 12 часов в центре Киева находится свыше 15 тысяч человек, они расположились на Майдане Незалежности, Крещатика, улице Институтской, возле Октябрьского дворца и холме возле дворца.

Люди продолжают прибывать на главную площадь столицы.

На вече лидеры оппозиции намерены объявить план дальнейших действий.

Также после вече со сцены на Майдане будут выступать группы ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Беларусь), а также Тарас Чубай, Маричка Бурмака, Нина и Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян.