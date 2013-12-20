Главное за день: обзор топ-новостей
Янукович и Путин договорились решить вопрос Roshen до 1 марта, МВФ ухудшил прогноз для украинской экономики, Пшонка в Раде назвал причину разгона Евромайдана, а Путин подписал указ о помиловании Ходорковского
Обама наложит вето на любые новые санкции против Ирана
Президент США Барак Обама наложит вето на любые законодательные решения о введении новых санкций в отношении Ирана
Янукович и Путин договорились решить вопрос Roshen до 1 марта
Украина и Россия примут меры для возобновления импорта в РФ продукции украинского кондитерского концерна Roshen до 1 марта 2014 года
МВФ ухудшил прогноз для украинской экономики
МВФ прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%.
Пшонка в Раде назвал причину разгона Евромайдана
В настоящее время следствием установлено, что противодействие со стороны отдельных митингующих установлению елки на Майдане Независимости стало непосредственным поводом для привлечения правоохранителей
Пшонка настаивает, что бойцов спецподразделения «Беркут» на Майдан Незалежности в ночь с 29 на 30 ноября вызвали коммунальщики.
Кабмин в начале следующей недели получит от России 3 млрд долл.
Правительство Украины в начале следующей недели сможет получить 3 млрд долларов США от продажи российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ) двухлетних суверенных евробондов.
Путин подписал указ о помиловании Ходорковского
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Ходорковский заявляет, что в прошении о помиловании вопрос о признании вины не ставился.
После освобождения из колонии Ходорковский вылетел в Германию.
Янукович подписал еврозакон о выборах
Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №709-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов».
Также Янукович принял участие в церемонии запуска «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС».
Президент сегодня поставил перед правительством задачу уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей.
Оппозиция объяснила, почему сегодня не пришла на круглый стол
Лидеры оппозиции не пришли на заседание в связи с тем, что на нем не был Президент Виктор Янукович.
Все народные депутаты от оппозиции вместе с семьями будут встречать Новый год на Майдане Незалежности в Киеве.
Украинцев призывают в воскресение выйти на Евромайдан
Евромайдан призывает украинцев выйти в воскресенье на «Митинг нашей силы».
Оппозиция уверена, что Народное вече на Майдане в воскресенье должно напомнить Януковичу, что людей игнорировать не стоит
Ромпей:Предложение ассоциации и ЗСТ для Украины остается на столе
"Наше предложение политической ассоциации и более тесных торговых связей все еще лежит на столе. Мы готовы его подписать, как только Украина будет к этому готова”, - заявил Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей .
Нацкомуслуг не видит причин снижать тарифы на тепло для населения
Нацкомуслуг не видит оснований для снижения тарифов на теплоснабжение для населения из-за скидки на российский газ.
Фоменко будет тренером сборной Украины по футболу до 2015 года
Главный тренер сборной Украины Анатолий Фоменко продлил контракт с национальной сборной до 2015 года.