Главное за день: обзор топ-новостей

Обама наложит вето на любые новые санкции против Ирана

Президент США Барак Обама наложит вето на любые законодательные решения о введении новых санкций в отношении Ирана

Янукович и Путин договорились решить вопрос Roshen до 1 марта

Украина и Россия примут меры для возобновления импорта в РФ продукции украинского кондитерского концерна Roshen до 1 марта 2014 года

МВФ ухудшил прогноз для украинской экономики

МВФ прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%.

Пшонка в Раде назвал причину разгона Евромайдана

В настоящее время следствием установлено, что противодействие со стороны отдельных митингующих установлению елки на Майдане Независимости стало непосредственным поводом для привлечения правоохранителей

Пшонка настаивает, что бойцов спецподразделения «Беркут» на Майдан Незалежности в ночь с 29 на 30 ноября вызвали коммунальщики.

Кабмин в начале следующей недели получит от России 3 млрд долл.

Правительство Украины в начале следующей недели сможет получить 3 млрд долларов США от продажи российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ) двухлетних суверенных евробондов.

Путин подписал указ о помиловании Ходорковского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Ходорковский заявляет, что в прошении о помиловании вопрос о признании вины не ставился.

После освобождения из колонии Ходорковский вылетел в Германию.

Янукович подписал еврозакон о выборах

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №709-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов».

Также Янукович принял участие в церемонии запуска «Гидроагрегата №2» Днестровской ГАЭС».

Президент сегодня поставил перед правительством задачу уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей.

Оппозиция объяснила, почему сегодня не пришла на круглый стол

Лидеры оппозиции не пришли на заседание в связи с тем, что на нем не был Президент Виктор Янукович.

Все народные депутаты от оппозиции вместе с семьями будут встречать Новый год на Майдане Незалежности в Киеве.

Украинцев призывают в воскресение выйти на Евромайдан

Евромайдан призывает украинцев выйти в воскресенье на «Митинг нашей силы».

Оппозиция уверена, что Народное вече на Майдане в воскресенье должно напомнить Януковичу, что людей игнорировать не стоит

Ромпей:Предложение ассоциации и ЗСТ для Украины остается на столе

"Наше предложение политической ассоциации и более тесных торговых связей все еще лежит на столе. Мы готовы его подписать, как только Украина будет к этому готова”, - заявил Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей .

Нацкомуслуг не видит причин снижать тарифы на тепло для населения

Нацкомуслуг не видит оснований для снижения тарифов на теплоснабжение для населения из-за скидки на российский газ.

Фоменко будет тренером сборной Украины по футболу до 2015 года

Главный тренер сборной Украины Анатолий Фоменко продлил контракт с национальной сборной до 2015 года.