Янукович и Путин договорились решить вопрос Roshen до 1 марта

Об этом говорится в плане действий по урегулированию торговых ограничений между двумя странами, подписанном 17 декабря министрами экономики по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор в июле запретил ввоз в РФ продукции с украинских заводов Roshen из-за претензий к качеству. Украина через Всемирную торговую организацию потребовала от России предоставить детальный отчет по итогам инспекции кондитерских фабрик Roshen и попросила снять запрет на импорт. Роспотребнадзор в ноябре сообщил, что договорился с Украиной о путях решения вопроса с поставками продукции Roshen на российский рынок.

"Украинская сторона окажет содействие в выполнении украинскими производителями норм законодательства РФ и Таможенного союза при поставках продукции на единую таможенную территорию ТС", - отмечается в разделе документа, касающемся возобновления импорта в РФ продукции Roshen. Соответствующие действия должны быть выполнены до 1 января 2014 года.

Кроме того до 1 марта 2014 года "стороны примут все необходимые меры для нормализации торговли кондитерскими изделиями".