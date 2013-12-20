Ромпей: Предложение ассоциации и ЗСТ для Украины остается на столе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей по окончании саммита лидеров 28 стран - членов ЕС.

"Наше предложение политической ассоциации и более тесных торговых связей все еще лежит на столе. Мы готовы его подписать, как только Украина будет к этому готова”.

По теме: Путь Украины в Европу можно заблокировать, отложить, но не сделать невозможным - Ромпей

Он также отметил, что на Майдане украинцы выступают за лучше будущее.

"На Майдане мы видим стремления к лучшему будущему. Эти стремления выражены мужчинами и женщинами, молодыми и пожилыми, которые выступают под Европейскими флагами без какого-либо цинизма", - сказал Ромпей.