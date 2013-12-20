Янукович подписал еврозакон о выборах

Об этом сообщает пресс-служба глава государства.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов” (регистрационный номер 3396).

За это решение проголосовали 365 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Закон поддержали 176 народных депутатов из фракции Партии регионов, 88 — от “Батькивщины”, 38 — от «УДАРа», 35 — от ВО “Свобода” и 29 внефракционных депутатов.

Во время доклада по законопроекту председатель Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания сообщил, что к законопроекту было подано 457 поправок, из них 366 комитет отклонил.

ВР приняла закон без рассмотрения поправок, сразу после доклада председателя комитета.