Яценюк: Ющенко надо в ближайшее время выступить с ежегодным посланием

Верховная Рада будет просить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в ближайшее время обратиться к парламенту и украинскому народу с ежегодным посланием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров заявил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, согласно Конституции, ключевым документом, определяющим основные направления развития государства, является послание Президента. «Таким образом. мы будем просить Президента Украины обратиться к народу и Верховной Раде с посланием», - сказал А.Яценюк.

По его словам, законом о Кабинете министров четко определенно, что после послания Президента парламент должен заслушать программу действий правительства.

Кроме того, председатель ВР напомнил, что, принимая госбюджет, не нужно забывать о государственной программе социально-экономического развития страны. «Это те основные приоритеты, которые должны быть определены и которых мы должны достичь при реализации той или иной бюджетной политики», - сказал А.Яценюк.

После этого, отметил он, необходимо будет внести изменения в госбюджет на 2008 год.

По словам председателя ВР, настоящий документ нужно было бы принять в первой декаде марта 2008 года, ведь за это время Кабинет министров сможет реально проанализировать состояние экономики.

«А то часто получается так, что правительство не успело зайти в кабинет, а из него уже просят», - заметил А.Яценюк.