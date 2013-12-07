Более 7 тысяч митингующих собрались на Майдане Независимости

Как передает корреспондент УНИАН, с самого утра Майдан был заполнен на четверть, люди пилы чай и грелись возле импровизированных обогревателей. В настоящее время в Киеве падает небольшой снег.

Согласно информации пресс-центра Евромайдана, утром народный депутат («Батькивщина») Павел Петренко расскажет о ходе судебных дел в отношении активистов Майдана. Также запланирована пресс-конференция защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

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В 13.30 Евромайдан посетит делегация Европейской народной партии в составе вице-президента ЕНП Яцека Сариуша-Вольского, бывшего Президента Европарламента Ежи Бузека и председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмара Брока.

Также сообщается, что на Евромайдане выступят: председатель партии «Единое национальное движение», Президент Грузии (2004-2013) Михаил Саакашвили и молдавский политик, лидер Либерально-демократической партии, премьер-министр Молдовы (2009-2013), исполняющий обязанности президента Молдовы (2010) Влад Филат.

В данный момент на Майдане Незалежности более 7 тысяч человек исполнили государственный гимн Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, количество людей на Майдане продолжает увеличиваться - приходят потоки митингуючих из Дома профсоюзов и КГГА, а также подходят киевляне, несмотря на ухудшение погодных условий (идет мокрый снег).