Арбузов призвал студентов вернуться в аудитории на учебу

Об этом он заявил во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета и Киевского национального университета технологий и дизайна.

Арбузов пообещал, что Министерство образования и правительство создадут специальную комиссию и проанализируют обращения на горячую телефонную линию Правительства, куда студенты могут пожаловаться в случае осуществления на них давления за участие в акциях протеста.

«Мы организуем комитет при Кабинете министров, чтобы все студенты могли туда обращаться в случае давления на них (за участие в массовых акциях — Ред.). Мы это сделаем, мы поручим создать такой комитет при Министерстве образования, а при правительстве проанализируем обращения на горячую телефонную линию, на которую студенты могут обращаться. Я думаю, это нужно сделать. Чтобы студенты могли сейчас вернуться на пары и не бояться наказания», — сказал Арбузов, отвечая на вопрос студентов о возможном применении санкций к студентам за участие в массовых акциях протеста и пропущенные в связи с этим пары.

Первый вице-премьер сказал, что страна, и в частности студенты, должны вернуться к нормальной жизни, работе и учебе, иначе социально-экономическая ситуация в связи с этим может ухудшится.

«Что дальше будет, если это (акции протеста и забастовки — Ред) не прекратится? Это проблема. На выплату зарплат хватит на какой-то период, дальше страна должна работать. Студенты не учатся, люди не работают, ВВП не прирастает, товарооборот снижается. Поэтому, однозначно, максимум нужно приложит сил, чтобы все успокоились, все вернулись в свои аудитории, на свои рабочие места», — сказал Арбузов.