Депутату-свободовцу «титушки» бросили кирпичом в голову - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на митинге на Майдане Незалежности лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок»

Он отметил, что на Банковой произошла провокация с участием «титушек».

Тягнибок рассказал, что «из-за спины «Беркута» сейчас эти «титушки» бросают кирпичи и камни в людей из толпы».

«Кирпич попал в голову заместителю председателя фракции «Свобода» Алексею Кайды», - сказал Тягнибок, но не уточнил, насколько серьезной является травма.

Как сообщал УНИАН, около полутысячи молодчиков спортивного телосложения с закрытыми лицами прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно.

Журналисты, которые находятся на месте события, отмечают, что провокаторы выкрикивают лозунги по-украински, а разговаривают между собой на русском языке. Они бросали в спецназ разные предметы, в том числе булыжники и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрируют хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.