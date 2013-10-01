Нардеп считает, что на Львов-Арена "зиговали" представители левого движения (видео)

Координатором FARE в Украине является одним из лидеров левого движения Павел Клименко, который является членом профсоюза «Защита труда» который в свою очередь возглавляет приближенный к российским спецслужбам Олег Верник, заявил он в эфире 5 канала.

«Сегодня организацией FARE в Украине руководит некий лидер левацкого движения Павел Клименко. Он является членом профсоюза «Защита труда». А профсоюз «Защита труда» возглавляет Олег Верник, который имеет серьезные связи с российским ФСБ. И вот здесь мы говорим о сознательной провокации, которая возможно имела место на львовском стадионе», - сказал Мирошниченко.

Напомним, во время матча Украина-Сан-Марино, который состоялся 6 сентября на стадионе Львов-Арена, и где присутствовали представители контролирующего органа FARE (Football Against Racism in Europe - футбол против расизма в Европе), зафиксировали многочисленные нарушения со стороны украинских фанатов. В частности, во время игры представителем FARE были замечены баннеры с изображением логотипа дивизии «СС-Галичина», а также растяжки с цифрой 88, что означает нацистское приветствие «хайль, Гитлер». Также фанатов было подмечено в расистских оскорблениях в адрес игрока сборной Украины Эдмара (натурализованный бразилец - УНИАН) и многочисленных подбрасываниях руки в нацистском приветствии.

После этого дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) принял решение о том, что следующий отборочный матч к ЧМ - 2014 против команды Польши сборная Украины проведет без зрителей. Также Федерацию футбола Украины оштрафовали на 45 тысяч швейцарских франков, а стадион во Львове дисквалифицировали на отборочные матчи с участием национальной сборной до 2018 года включительно.