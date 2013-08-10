"Свобода" предлагает заботится сперва о своих студентах, а уж потом об иностранцах

Этим законопроектом, текст которого размещен на сайте ВР, предусмотрено, что студенты вузов – граждане Украины обеспечиваются общежитием в первую очередь. При этом в общежитиях высших учебных заведений для проживания студентов – граждан Украины предоставляется не менее 80% жилых мест, а порядок обеспечения студентов высших учебных заведений общежитием определяет Кабинет министров.

Положение относительно права студентов высших учебных заведений на льготный проезд в транспорте предлагается изложить в отдельном абзаце ч. 2 ст. 54 для того, чтобы логично отделить это положение от положения о праве студентов на обеспечение общежитием.

Заключительными положениями законопроекта предлагается поручить Кабмину в двухмесячный срок со дня вступления в силу закона определить порядок обеспечения студентов высших учебных заведений общежитием.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня этот вопрос не до конца урегулирован в украинском законодательстве, что приводит “к неединичным случаям, когда студентам высших учебных заведений - гражданам Украины, которые учатся на дневной форме обучения, отказывают в предоставлении жилых мест в общежитиях вузов, в то же время места в общежитиях предоставляются иностранным студентам, которые массово приезжают на учебу в Украину”.

“Такое положение вещей является несправедливым в отношении студентов граждан Украины, а также не отвечает интересам государства, которое заинтересовано в получении высшего образования прежде всего своими гражданами”, - говорится в записке.

Приводятся данные Министерства образования и науки Украины о том, что в текущем году в Украине обучатся около 60 тыс. иностранных студентов, что составляет около 3% от общего числа студентов в Украине – почти 1 млн 800 тыс. чел., обучающихся в высших учебных заведениях 3-4-х уровней аккредитации.

“По данным СМИ, во всех общежитиях высших учебных заведений в Украине есть около 360 тыс. мест, что составляет около 20% от общего количества студентов вузов 3-4-х уровней аккредитации. По оценкам студенческих организаций, количество мест в общежитиях вузов не удовлетворяет нуждам украинских студентов даже на 50%”, - говорится в пояснительной записке.