Корнацкий говорит, что на его поля движутся чужие комбайны

Об этом, как сообщает Украинская правда, он написал на своей странице в сети Facebook.

"Просто сейчас в сторону села Каменная Балка движется колонна комбайнов "Государственной продовольственно-зерновой корпорации", вероятно для того, чтобы начать собирать урожай озимой пшеницы, которую посеяла агрофирма Корнацких прошлой осенью", - пишет Корнацкий.

"Кроме этого, в Первомайске в районе сахарного завода стоят 5 автобусов, битком набитых сотрудниками милиции и бойцами спецподразделения" Беркут ". По мнению работников агрофирмы, правоохранителей собрали чтобы" бросить" на людей, которые выйдут защищать урожай и пытаться не допустить комбайнов на поля агрофирмы ", - уточнил он.

"Сейчас сотрудники агрофирмы следят за передвижением чужих комбайнов. Если же будет попытка собрать пшеницу, то можно смело говорить о грабеже среди бела дня со стороны власти под прикрытием милиции", - заявил оппозиционер.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня утром экс-кандидат в народные депутаты от ОО ”Батькивщина” в скандальном мажоритарном округе №132 Аркадий Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких». По данным пресс-службы Корнацкого, ”около 80 бритоголовых братков с пистолетами и помповыми ружьями совершили попытку проникнуть на территорию предприятия”. Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, тогда те открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову. Всего в результате конфликта было госпитализировано пять человек. Днем на пресс-конференции Корнацкий заявил, что вооруженное нападение нескольких десятков молодчиков на его агрофирму (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области) инспирировано властью и носит исключительно политический характер. 18 июня Николаевская облгосадминистрация заявила, что ООО «Агрофирма Корнацких» незаконно занимает поля площадью около 1,5 тыс. га. Милиция происшествие в селе Чайсово-2 внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия), карается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Справка УНИАН. Корнацкий - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смог установить результаты выборов. В ночь на 2 ноября 2012 года после первичного подсчета голосов в 132-м округе, когда лидировал представитель оппозиции Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд. По словам очевидцев, стражи порядка силой выводили присутствовавших из помещения ОИК, били оконные стекла. Позже СМИ сообщали, что во время столкновения пострадали от побоев, а также от слезоточивого газа, якобы примененного сторонниками Корнацкого, 12 бойцов спецподразделения. 5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности, в округе №132.