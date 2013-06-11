Польский эксперт: Освобождение Тимошенко не гарантирует подписание соглашения с ЕС

Освобождение экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко откроет дорогу для создания ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, но не гарантирует подписания соответствующего соглашения в ноябре этого года на саммите "Восточного партнерства".

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Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт по международным отношениям Анджей Шептицкий, комментируя неофициальные сообщения о том, что Тимошенко может быть освобождена до сентября этого года.

Он отметил, что Президент Украины Виктор Янукович может согласиться на то, чтобы Тимошенко выехала за границу на лечение, назвав очень сомнительным согласие на то, чтобы она оставалась в стране.

"Он не для того влезал в эту авантюру, чтобы в конечном результате госпожа Тимошенко могла ходить по стране в образе мученика да еще вести политическую деятельность", - сказал Шептицкий.

По его словам, Европейский Союз положительно воспримет выезд Тимошенко за границу.

"Тимошенко на свободе даже за рубежом будет выглядеть лучше, чем Тимошенко в аресте в Харькове - это очевидно", - сказал он.

Эксперт назвал настоящей главной целью украинской власти в "деле Тимошенко" сделать невозможной ее политическую деятельность в Украине, которая также может быть достигнута, если она выедет за границу.

В то же время аналитик не исключил возможности того, что ЕС может не подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, даже если Тимошенко будет освобождена.

"Теоретически можно себе представить ситуацию, что Тимошенко вышла, но появились другие проблемы, потому что это дело динамическое. У нас (до саммита) есть еще почти полгода", - сказал он.

Среди них собеседник агентства назвал внутренние события в Украине наподобие того, что происходит сейчас в Турции, другие политические скандалы, или же как история с "пленками Мельниченко" или журналистом Георгием Гонгадзе.

По его словам, спецслужбы могут посодействовать созданию таких проблем перед самим подписанием Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.